La Calamine, où ne prolongera finalement pas Aristote Lufuankenda, n'a "rien à faire dans le top 5", peste Alex Digregorio

C’est d’ailleurs Ciney qui se procure la première occasion, à la 11e, avec un tir de Pajaziti qui frôle le montant d’Amaury Joiris, mais du bon côté pour les visités. La réaction des Frontaliers ne tarde pas à venir puisque six minutes plus tard, William Belle envoie un missile des vingt mètres qui s’écrase sur le poteau du but visiteur. "On aurait pu ouvrir la marque en première période, notamment sur cette belle frappe de William, mais on a trop souvent fait les mauvais choix dans la zone de vérité", peste Alex Digregorio, le mentor des Verts.

Le quatrième quart d’heure est le plus intéressant pour les locaux qui reprennent le chemin du terrain avec des intentions plus offensives. Trois minutes après le repos, Jordan Remacle hérite d’un ballon dans le rectangle adverse (qui aurait été dévié par une main ?) mais son tir est repoussé en corner par le portier cinacien. Peu après, c’est au tour de Quentin Hubert de s’ouvrir le chemin du but en effaçant trois adversaires avant que le dernier défenseur repousse son tir qui filait droit dans le but (53e). C’est ce même défenseur, à savoir Boudjemaa, qui va encore sauver les siens en dégageant in extremis un centre de Pascal Legenvre destiné à William Belle, qui n’avait plus qu’à conclure.

Et ce qui devait arriver dans ces circonstances, arriva. Louis Lambrechts qui vient à peine de monter au jeu du côté visiteur, part à la limite du hors-jeu pour se retrouver en face-à-face avec Joiris et c’est l’offensif qui remporte son duel pour donner l’avantage aux siens à la 75e (0-1). William Belle, le plus remuant des Verts, hérite encore d’une superbe occasion qu’il reprend de volée à cinq minutes du terme mais le portier visiteur sort un arrêt spectaculaire pour garder ses couleurs victorieuses. "On est tombé sur un bloc bien organisé et nos chances de top 5 s’envolent. Cette rencontre est le parfait résumé de notre saison avec un manque de capacités pour terminer dans le peloton de tête. Si nous ne sommes pas capables de battre Ciney chez nous, on n’a rien à faire dans le top 5", avoue Alex Digregorio.

Aristote Lufuankenda ne prolongera pas

Annoncé comme reconduit, le jeune offensif de 22 ans Aristote Lufuankenda a décidé de poursuivre sa carrière en retournant de l’autre côté de la frontière, en Allemagne.

S’il y a plusieurs formations de D4 allemande sur le coup, rien n’a encore été signé mais plusieurs offres sont sur la table. La destination finale devrait tomber dans le courant du mois d’avril. L’ailier devrait signer un contrat semi-pro et poursuivre ses études en marketing en parallèle.

La Calamine 0 – Ciney 1

Arbitre: M. Fernandes Barros.

Cartes jaunes: Hubert, Seewald ; Boujabout, Otte, Lambrechts.

But: Lambrechts (0-1, 75e).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Seewald (79e Lufuankenda), Hungs, Smits (54e Roex), Krhlanko (64e Benanne), Cornet, Remacle (60e Legenvre), Hubert, Belle, Mauclet.

CINEY: Monteleone, Boudjemaa, Despas, Boujabout, Bwangombo (76e Hanneuse), Otte, Bruckner, Jadot (64e Villano), Antoine (86e Herbiet), Claude, Pajaziti (68e Lambrechts).