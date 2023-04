La bonne passe se poursuit pour Sprimont

Et voilà un 11 sur 15 appréciable pour les Carriers. En confiance suite à leurs dernières sorties, les Sprimontois ont dominé une équipe comptant pourtant le même nombre d’unités qu’eux au coup d’envoi. Mais, rapidement, on a senti les Liégeois supérieurs. Il est vrai qu’un penalty offert par Collard a libéré totalement les protégés de Patrick Fabere. "Comme ces dernières semaines, on a su construire de derrière et proposer du jeu. On constate chaque semaine les progrès du groupe (attitude, mentalité, justesse du jeu…) par rapport au début de saison. Même si l’on peut penser que Marloie est en fin de saison, on a su contrer leur envie et leur agressivité d’entrée de jeu."