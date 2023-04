Honsfeld s’impose face à Elsaute B et reste un sérieux candidat au titre (vidéo)

"Il y aura eu beaucoup trop de contretemps dans notre préparation et durant le match, pestait Dejan Botic, le coach d’Elsaute B. Perdre Hanssen était un coup dur, c’est notre point d’ancrage à l’avant. À cela, il faut ajouter un arbitre qui n’était pas à la hauteur de ce match."

Au terme d’une première période équilibrée, chaque formation avait eu ses possibilités dont une frappe de Bormann qui terminait sur la transversale de Breuer et le 1-0 du même Bormann. Sur ce but, les Elsautois réclamaient un hors-jeu.

À la reprise, si la première occasion est pour Dederichs, les Étoilés y mettent encore plus de cœur et de justesse. Après des tentatives infructueuses pour Gutkin et Wirtzfeld, c’est Maréchal qui profitait d’un bon centre de Lefort pour égaliser (1-1).

"Avec un peu de chance mais aussi du contrôle, on menait à la pause, racontait Pascal Jost, le T1 de Honsfeld. A la reprise, notre adversaire a poussé, on sentait qu’ils allaient marquer et nous n’y avons pas trouvé les bonnes réponses. Le 1-1 est tombé mais heureusement, nous avons pu faire 2-1 très rapidement."

Alors qu’on sentait que les visiteurs prenaient le dessus, c’est Conrad qui remettait le HSV aux commandes. "Au départ de l’action, l’attaquant de Honsfeld ne saute pas dans un duel de la tête avec Daukandt et le fait basculer, regrettait Dejan Botic, le coach d’Elsaute B. La suite est anecdotique même si on a la possibilité de faire 2-2 et qu’on parvient à mettre le 3-2 à dix."

"À 3-1, ce match devait être tué mais on prend encore un goal, ajoutait Pascal Jost. Il va falloir travailler pour ne plus que cela arrive car ce n’est pas bon pour la santé de l’entraîneur."

Honsfeld 3 – Elsaute B 2

Arbitre: M. Velz.

Carte rouge: V. Beckers (89e, 2 cj.)

Cartes jaunes: J. Reiners, G. Reiners ; Daukandt, Njikam, Gutkin.

Buts: Bormann (1-0, 39e), Maréchal (1-1, 62e), Conrad (2-1, 65e), Henkes (3-1, 84e), Maréchal (3-2, 90e)

HONSFELD: R. Jost, Kaulmann, Lanckohr, Conrad, Borman, Dan. Henkes (89e G. Reiners), J. Reiners, Donnay (87e Moutschen), Theodor (90e+2 Fickers), Dederichs (69e Zinoune), Peiffer.

ELSAUTE B: Breuer, Njikam, Hanssen (25e Wirtzfeld), Gutkin (77e V. Beckers), D’Acquisto, Lefort, Tergui, Maréchal, Daukandt, Schreurs (66e Lejeune), Lecloux.