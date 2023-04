Franchimont retrouve son efficacité offensive au meilleur moment, contre Weywertz (photos)

"La première mi-temps s’est disputée sur un faux rythme et les imperfections étaient nombreuses", analyse le T1 franchimontois Olivier Laffineur. "En seconde, les gars ont corrigé ça, mis plus d’impact physique et joué plus haut. Ensuite, on a retrouvé de l’efficacité offensive. Quand Weywertz a égalisé, j’ai un peu craint que le doute s’installe, mais l’équipe a su réagir directement. Grâce à cette victoire, on reste concerné pour le tour final et on s’offre un match de gala la semaine prochaine à Stavelot."

De retour des vestiaires, le match débute enfin et les situations dangereuses se multiplient. Il faut cependant attendre la 64e minute pour voir Dufour mettre les 600 aux commandes (1-0). Leur joie est de courte durée puisqu’Elsen rétablit l’égalité moins de 60 secondes plus tard (1-1). Le même Elsen se heurte ensuite à Tsimacidis, avant que Bielen, très en vue ce dimanche, ne redonne l’avance à ses couleurs (2-1). Weywertz tente alors le tout pour le tout mais se montre trop brouillon en zone de finition. En contre, les Franchimontois Lausberg et Bielen ont l’occasion de faire le break, mais sans succès.

Grâce à cette victoire, les 600 prennent la tête de la 3e tranche en compagnie de… Stavelot, qu’ils rencontrent la semaine prochaine. Ça s’annonce chaud!

"L’avantage du terrain s’est nettement marqué. De notre côté, il y a eu un gros manque de justesse et beaucoup de pertes de balle", regrette le mentor de Weywertz Benjamin De Vuyst. "En seconde période, on a été mis en difficulté et ils ont eu des occasions à la pelle. Au final, on n’a rien proposé du tout et leur victoire ne se discute pas. Ça ne remet cependant pas en cause la belle série qu’on a faite, c’est simplement un petit coup d’arrêt."

Franchimont 2 - Weywertz 1

Arbitre: M. Kourouma

Cartes jaunes: Demoulin, Theysgens, Bielen

Buts: Dufour (1-0, 64e), Elsen (1-1, 65e), Bielen (2-1, 71e)

FRANCHIMONT: Tsimacidis, Vitrier, Vicqueray (92e Decerf), Hurdebise, Mathonet, Lausberg (83e Rensonnet), Demoulin, Theysgens, Dufour, Bielen, Simonis

WEYWERTZ: Vilz, Gross, Reuter, Mar. Heinen (46e Jacob), Bungart, Ra. Boemer, Elsen, Thomas (82e Wehr), Max. Heinen, Ro. Boemer, Hanf (61e Gennen)