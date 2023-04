En gagnant à Melen, Malmedy se place sur le podium de P1

Melen croit ouvrir la marque dès la première minute de jeu face à Malmedy, mais le goal est annulé pour un hors-jeu. Les Melinois restent dans le camp adverse durant les dix premières minutes sans se créer de possibilités. Les Malmédiens se créent de réelles possibilités via Forian Samray de la tête (26e), et à deux reprises par Ali Bucak sur deux frappes lointaines (28 et 36e), mais Gohan Piron veille au grain. Une autre grosse occasion est à signaler lorsqu’Adrien Crosset dribble le gardien melinois Piron, mais Crosset place à côté du but (40e).