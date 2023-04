Elsaute assure sa montée en D3 la tête basse à Hannut

La physionomie de la rencontre ne change pas en seconde période, si ce n’est qu’Elsaute pousse toujours plus. La reprise de Diané percute d’abord le montant. Du côté local, cela reste timide, même si les frères Henrot tirent au but. François doit d’ailleurs s’employer pour repousser l’envoi de Nicolas. Peu après l’heure de jeu, Racz dégage sur le dos de Corman qui récupère le cuir pour une énorme occasion qu’il ne cadre pas. Idem pour Diané, décidément bien maladroit en zone de conclusion. Ensuite, c’est au tour de Racz de sortir le grand jeu. Tout d’abord sur un envoi de Gary Deville, puis dans un nouveau face-à-face avec Diané. D’Affnay tente lui aussi sa chance. Le portier local repousse dans les pieds de Counet qui met le ballon en orbite. La dernière occasion est à mettre à l’actif de Roggemans dont la déviation du tir de Brandon Deville passe une nouvelle fois à côté.

Au coup de sifflet final, Elsaute, pourtant assuré de la montée, râle de ne pas avoir trouvé l’ouverture.

"On a donné une leçon de foot"

Le coach visiteur, Boris Dome, estimait logiquement avoir perdu 2 points. "On savait que l’on venait chez une équipe composée d’extra-terrestres pour la P1 et qui était en plus dans une bonne spirale. Seule la finition a péché. Racz y est pour quelque chose. C’est peut-être le meilleur gardien de la série, mais quand on arrive trois fois seul face à lui et qu’on ne cadre pas, c’est compliqué de remporter la rencontre. Nous aurions pu jouer encore 30 minutes de plus, cela n’aurait rien changé. Nous traînons ce manque d’efficacité face au but depuis plusieurs rencontres. Nous avons logiquement été sanctionnés. Et ça aurait pu être pire avec ce coup franc concédé à la 89e minute. Cependant, nous avons donné une leçon de football à cette équipe de stars. Comme quoi l’argent ne fait pas tout. La politique tournée vers les jeunes de notre club, mais aussi de Wanze et Beaufays porte ses fruits. Ne parlons même pas du champ de patates indigne d’une P4 sur lequel nous avons dû évoluer et qui désavantageait certainement les techniciens locaux."

Hannut 0 – Elsaute 0

Arbitre: M. Castiau.

Cartes jaunes: Henrot S., Crotteux, Père, Ouchan, Javaux ; Campo, Rogister

HANNUT: Racz, Javaux, Cwynar, Ouchan, Adrovic, Crotteux (48e Drèze), Père (85e Leloux), Geuns, Henrot N. (85e Missé Missé), Henrot S., Cossalter

ELSAUTE: François, Williot, Rogister, Counet, Campo (70e Tossings), Dohogne, Deville G., Deville B., D’Affnay (83e Piette), Corman, Diané (78e Roggemans).