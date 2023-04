Si c’est finalement une courte défaite (0-1) qui a sanctionné cette opposition dominicale, l’objectif de faire douter un adversaire en lutte pour le top 8 est atteint: en première période comme dans le money time, ses Pandas auraient pu inscrire un but. "Notre pressing et notre agressivité ont gêné Anderlecht. Nous avons alors eu quatre ou cinq situations dangereuses. Malheureusement, nous avons manqué de justesse dans les seize derniers mètres. C’est dommage", commentait le tacticien local au terme de la partie.

Par rapport aux dernières minutes, ce dernier évoque un "contrôle" du jeu pris par ses joueurs, citant les trois réelles opportunités observées: "Magnée se libère, Prevljak frappe à côté, Lambert sur le poteau… Il y avait clairement la place pour un point."

Désormais, c’est un déplacement "à six points" qui se dresse sur la route des Germanophones: à Courtrai, qui se situe juste devant au classement… et est entraîné par un certain Bernd Storck, que Still a remplacé sur le banc eupenois. "Si nous jouons comme ça dans les matchs à venir, les points arriveront."