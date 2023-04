Évolution du score: 10e: 7-29, 20e: 28-60 (21-31), 30e : 39-77 (11-17), 40e : 52-101 (13-24).

CASINO SPA: Pluys 20, Piron 7, Muller 5, Rossinfosse 15, Huby 18, Hendrick 17, Cornet 3, Mathieu 8, Beauve 8.

DISON-ANDRIMONT: Toussaint 9, Buscicchio 2, Lodomez 7, Petit C. 13, Sayeh 8, Beauve 11, Dosseray 2.

Haot (absent), Chikhaoui (travail), Kpako (blessé), Closset (absent), Porignaux (absent), Alliance (suspension) et Michaël Petit ayant quitté le navire, c’est avec un bien maigre effectif que Dison-Andrimont s’alignait dans le derby face à Spa. Qui plus est, le coach Didier Franceschi ne pouvait être présent pour cause de maladie.

Autant dire que les locaux n’ont jamais fait le poids (7-29 après dix minutes) face à des Thermaliens qui pouvaient compter sur quatre éléments (Pluys, Rossinfosse, Huby et Hendrick) pour rentrer 70 unités.

"Nous étions directement dans le rythme", apprécie Michel Pluys, le coach du Casino Spa. "Grâce à une grosse intensité défensive collective, notamment de Beauve, on n’a pas laissé l’adversaire rentrer dans son match. Malgré davantage de précision à Dison-Andrimont dans le deuxième acte, notre intensité collective reste efficace. En deuxième mi-temps, nous avons réussi à garder un tempo élevé, très satisfaisant après un week-end off. Le jeune Cornet ponctuait cette belle victoire collective en inscrivant le 100 e point."