Évolution du score: 10e: 17-23, 20e: 39-44 (22-21), 30e: 57-60 (18-16), 40e: 65-80 (8-20).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 4, Akinbodu 23, Roosen 7, Léonard 11, Wilkin G. 10, Pitz 5, Mahiat 0, Buscicchio 0, Delsemme 5.

Les Verviétois devaient jeter leurs dernières forces dans la bataille, ils ne l’ont pas fait ! "Quand on est dans notre situation, il n’est pas normal que l’équipe d’en face ait plus d’envie que nous !", claquait d’emblée Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers qui encaisse sa 18e défaite. "Les consignes données avant match n’ont pas été respectées, je n’ai pas vu ce que je souhaitais sur le terrain."

Très vite les Verviétois ont laissé trop de libertés aux shooteurs liégeois (5e: 9-14). Les remplacements se multipliaient mais pas d’amélioration en vue au terme du premier acte (17-23). Et les choses ne s’amélioraient pas au début du second avec un retard qui atteignait les quinze unités (21-36) au quart d’heure. Le coach local avait pourtant déjà rappelé ses troupes pour pousser une gueulante, la défense et le rebond restaient problématiques. Il fallait attendre la dixième rotation et la montée au jeu de Mayron Wilkin pour, enfin, obtenir une réaction. Le meneur de jeu verviétois – qui quittera pourtant le groupe au terme de la saison – insufflait enfin la hargne et la combativité dont ses coéquipiers avaient cruellement manqué jusque-là. Avec effet immédiat et retour d’un brin d’espoir au repos (39-44). La course-poursuite était lancée, Akinbodu s’illustrait offensivement et les Verviétois revenaient à une unité dans le troisième acte (24e: 48-49), égalisaient dans le dernier (32e: 60-60) mais ne parvenaient jamais à passer devant et craquaient d’une pièce dans le money time. "C’était pourtant encore un match prenable si on l’avait abordé comme on le devait…", conclut Bruno Dagnely. On ne voit pas à présent par quel miracle le BC Verviers pourrait encore sauver sa peau en R1 !

Mons-Ht 85 - RABC Ensival 61

Évolution du score: 10e: 26-21, 20e: 48-35 (22-14), 30e: 66-46 (18-11), 40e: 85-61 (19-15).

RABC ENSIVAL: Walraff 11, Genet 11, Erkenne 8, Leclerqs 0, Pitz 20, Horris V. 7, Hanus 4.

"Malgré le score, j’estime qu’on fait un bon match", apprécie le coach Antoine Massart au retour d’un long déplacement effectué vendredi soir à Mons. Ensival était privé de quatre joueurs, le trio Schoonbroodt-Beaujean-Sanzone blessé et Martin Horris malade. "On a pu avoir l’aide du jeune Amaury Leclerqs", détaille le T1 ensivalois. "Il a eu 15 minutes de temps de jeu et il a apporté. Physiquement, on a été en difficulté face aux centimètres adverses. La profondeur de banc d’une équipe qui a le luxe d’aligner douze joueurs a aussi fait mal dans mes rangs. On a perdu trop de ballons par manque de lucidité mais la mentalité et l’envie étaient bien là."

Profondeville 50 – RBC Aubel 79

Évolution du score: 10e: 15-21, 20e: 24-38 (9-17), 30e: 37-64 (13-26), 40e: 50-79 (13-15).

RBC AUBEL: Grooteclaes 7, Gorlé 10, Liégeois G. 11, Gerarts 17, Perin 7, Bousmanne 6, Albert 0, Liégeois B. 10, Glaude 11.

Les Aubelois sécurisent un peu plus leur troisième place en s’imposant facilement à Profondeville, une équipe du ventre mou du général. Une partie à laquelle ne participait pas Lambot, touché à la cheville lors du dernier entraînement.