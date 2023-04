Il ne fallait pas longtemps à Sylvain Charbon et à ses coéquipiers pour montrer leurs intentions offensives. Pressant très haut, ils mettaient le gardien visiteur à contribution d’entrée de jeu. Et ce n’est pas le penalty manqué par Lucassen (10e) qui allait refroidir leurs ardeurs.

Laissant très peu de possibilités à leur hôte du jour, ils allaient se procurer les meilleures occasions au cours d’une première période à sens unique. Et ce n’est que logiquement que Houben ouvrait le score à trois minutes de la pause. "On a eu des difficultés sur un terrain difficile, face à une équipe qui en voulait plus que nous", reconnaît le mentor des Germanophones. Suspendu, il n’a pas pu monter au jeu et aider ses joueurs comme il l’a fait plus d’une fois cette saison.

Charneux bat (à nouveau) le FC Eupen B et relance le suspense pour le titre en P4F (photos)

Mais ses mots à la pause ont eu le don de réveiller les siens. Plus entrepreneurs, les leaders étaient toutefois cueillis à froid par Cyril Charbon dix minutes après la reprise (2-0). Et lorsque Jonas Simonis s’élevait plus haut que tout le monde pour le 3-0 (70e), on pensait que les dés étaient joués. Mais c’était sans compter sur la détermination des Eupenois. "Ils nous ont fait souffrir jusqu’au bout", reconnaît Michel Lousberg. C’est d’abord Kauth sur penalty (3-1, 72e), puis Nargalic 3-2, (84e), qui remettaient du piment à cette fin de match stressante pour les Charneutois. "Je crois que mes joueurs aiment me faire souffrir, rigolait après coup l’entraîneur. Eupen ne lâche jamais rien mais on a réussi à faire le gros dos."

À un point des Eupenois, Lousberg et les siens savent qu’ils n’ont toujours pas leur sort entre les mains. Mais ils espèrent avoir donné un coup au moral des Eupenois.

Charneux 3 – FC Eupen B 2

Arbitre: M. Bailoux.

Cartes jaunes: Simonis, De Hey, Rosengarten.

Buts: Houben (1-0, 42e), C. Charbon (2-0, 55e), M. Simonis (3-0, 70e), Kauth sur pen. (3-1, 72e), Nargalic (3-2, 84e).

CHARNEUX: De Hey, Royen, Demonceau, Lucassen, N. Simonis, Peerboom (51e C. Charbon), Marchesse (46e Hossay), Colyn, S. Charbon (81e Scheffer), J. Simonis, Houben (83e Ernst).

FC EUPEN B: Hepp, Forster, Müller, Weinberg, Laberger (71e Rosengarten), Daumen (71e Kauth), Fabian (71e Klinkenberg), Vroomen, Ruelle (56e Vronen), Nargalic, Nsumbu.