But: A. Charef (1-0, 14e).

"Ils ont bien géré ! Nous pouvons fêter notre maintien en P2. Je suis fier d’eux", se réjouit le technicien aubelois David Malta. En face, son confrère Ben Joly était déconfit. "On a été mauvais la semaine passée, mais on avait gagné. On a encore été plus mauvais cette semaine et on a perdu !"

À noter qu’Aubel B a transféré Cyril Philippens (Richelle B) et Jonathan Schmitz (Spa).

Esp. Minerois 1 – Tilleur 2

Buts: Andich (0-1, 8e), Schurgers (1-1, 30e), Kabangu (1-2, 36e).

"Globalement, on ne peut pas revendiquer la victoire aujourd’hui. Nous n’avons pas été bons, mais un partage aurait été plus logique", analyse le coach minerois Gino Piol.

Et. Dalhem 2 – Warsage 2

Buts: Nizet (1-0, 3e), Conraads (2-0, 14e), Pelsser (2-1, 23e), Longaretti (2-2, 62e).

"Encore une fois, on prévoit ce qui va se passer et cela se passe sur le terrain. Les deux points positifs sont que l’on est encore revenu après avoir été mené 2-0 et que l’on reste sur neuf rencontres sans défaite. On va devoir retravailler le fait que l’on doit faire un match complet", explique l’entraîneur de Warsage Vivien Forthomme.

Olne 0 – Tilff 3

Buts: El Farssi (0-1, 1e), Coulee (0-2, 15e), El Farssi (0-3, 70e).

"On était absent dans le premier quart d’heure dans lequel on encaisse deux buts. On peut réduire l’écart avant la pause. Tilff met le troisième en contre et cela nous a coupé bras et jambes", explique le tacticien olnois Christophe Legros.

Battice 3 – MCS Liège 2

Buts: Keita (0-1, 21e), Hougrand (1-1, 45e ; 2-1, 66e), Penga (3-2, 66e), Keita (3-2, 89e).

Carte rouge à MCS Liège: Raia (75e 2 c. j.).

"Ils ouvrent la marque sur leur seule possibilité en première période. On égalise juste avant la pause, mais on aurait déjà dû plier le match avant celle-ci. On arrive à émerger, même si on se fait peur dans les dernières minutes. Ces trois points font du bien", souligne le mentor batticien Benjamin Marechal.

Rechain 3 – Blegny 2

Buts: Wathelet (0-1, 18e), Carrein (0-2, 24e), Crits (1-2, 31e ; sur pen 2-2, 42e), Guyot (3-2, 47e).

"Après 25 minutes catastrophiques de notre part, nous sommes menés 0-2. On revient à 2-2 à la pause et je choisis de faire entrer Guyot qui marque dès la reprise. Après cela, c’était une bataille des tranchées. Je suis fier de mon groupe", se réjouit le T1 rechaintois Marc Ansion.