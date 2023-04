Au terme de ce derby liégeois, aucune des deux équipes n’a toutefois su arriver à ses fins. Richelle a en effet perdu sa 2e place au détriment de Raeren-Eynatten, vainqueur 5-0 de Libramont, alors qu’Aywaille s’est encore un peu plus éloigné du Top 5 après ce qui constitue déjà son 14e match nul de la saison. "Quand je vois mes joueurs aujourd’hui, je me dis qu’ils sont démobilisés et qu’ils vont terminer le championnat en roue libre", regrettait Patrick Fabbri, le coach aqualien. "Ni l’attitude ni l’envie n’étaient présentes. Quand vous voyez autant de déchets techniques en une heure et demie, on peut parler d’une parodie de match. Personne ne savait faire un contrôle ou une passe à cinq mètres."

"Aux points, on méritait peut-être davantage la victoire. Mais pour le même prix, on pouvait aussi encaisser un but en toute fin de match", complétait Benoit Waucomont.

Aywaille 0 – Richelle 0

Arbitre: M. Urbain.

Cartes jaunes: Lanckohr, Roland, Waucomont, Pirquet.

Carte rouge: Weber (2j., 86e).

AYWAILLE: Deusings, Adib, Lacroix, Pirquet (84e Evrard), Soto Munoz, Delcourt, Toussaint, Famerie (79e Porcaro), Fondaire, Roland (84e Silvestre), Colson.

RICHELLE: Rausin, Weber, Servais, Leroy, Lang, Spano, Custinne, Meys (72e Thomas), Boulton, Velegan (80e Zougar), Lanckohr.