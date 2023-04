Haot absent, Kpako blessé et Chikhaoui ne pouvant disputer qu’une mi-temps à cause de son boulot, Didier Franceschi a fait appel à deux joueurs de P3 pour compléter son groupe. "Nous devrions ainsi être huit", comptabilise le coach disonais. "Ça va encore être très difficile de tenir 40 minutes. Et ce, après un seul entraînement cette semaine... qui a réuni quatre joueurs du noyau !"

Le Casino Spa viendra défendre sa première place, même s’il a fallu digérer une mauvaise nouvelle cette semaine… "Après un repos forcé, qui tombait très mal, Lamy nous a annoncé son arrêt pour raisons familiales", explique le coach spadois, Michel Pluys, "Je perds un pion important sur mon échiquier mais je comprends son choix. Le groupe reste soudé et, comme depuis le début de saison, on fera le mieux qu’on peut pour tenter de prendre les trois points lors d’un déplacement toujours très difficile."

À noter que Pluys touché à la voûte plantaire et Hendick en indélicatesse avec sa cheville seront néanmoins présents.