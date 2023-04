Jonathan D’Ostilio (FC Liège) souffre d’une déchirure

Une blessure qui tombe à un bien mauvais moment puisque, comme tous, le défenseur des Sang et Marine espère participer le plus possible à la course aux retrouvailles avec le monde professionnel. "Moralement, ce n’est pas évident car nous approchons de la fin. Nous ne sommes pas loin de l’objectif et l’envie d’être sur le terrain est encore plus présente."

Mais Jonathan sait qu’il peut dormir sur ses deux oreilles, sans avoir à se soucier: le reste du groupe répond bien aux attentes et le travail est réalisé comme il se doit. "Je savais très bien qu’une blessure ou une suspension pouvait arriver. Mais dans notre noyau, tout le monde est concentré à 100% sur l’objectif. Bustin a pu remplir la tâche parfaitement dans un rôle qui n’est pas le sien habituellement."

L’objectif, Liège s’en approche à grands pas. Mais dans le vestiaire, le calme est de mise et on ne calcule pas encore. "Nous sommes conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons et quand notre groupe est à 100%, il est au-dessus de tout le monde dans cette série. Mais nous gardons en mémoire la fin de la saison dernière, alors nous prenons match par match. Tant que la montée n’est pas acquise, nous ne relâcherons rien. Nous avons aussi pour objectif d’aller chercher le Patro pour pouvoir fêter le titre.".

FC Liège – OHL B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Delaye.

RFC Liège: Lejoly, Debaty, Bustin, Lambot, Van Den Ackerveken, Nyssen, Massart, Besson, Merlen, Reuten, Bruggeman, Loemba, Mouchamps, Mouhli, Mputu, Prudhomme, Perbet, Panepinto.

Absents: D’Ostilio et Arslan (blessés).