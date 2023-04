Charneux et Eupen se rejettent la pression du titre

Côté eupenois, coach Malmendier, par ailleurs meilleur buteur du club et de la série, est suspendu et ne pourra pas jouer. Lui aussi, veut évacuer toute pression des épaules des siens. "On a quatre points d’avance et même en cas de contre-performance, on restera premiers. C’est plutôt Charneux qui est obligé de l’emporter. Car s’ils perdent, ils peuvent presque dire adieu au titre." Mais ils ne viendront toutefois pas en mode attentiste. Et Charneux le sait. "Il suffit de voir le nombre de buts marqués par Eupen (115) pour savoir qu’on aura en face une équipe solide", conclut, méfiant, Michaël Lousberg.

Charneux – FC Eupen (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Bailoux.

Absents à Charneux: T. Dewandre (ligaments croisés) et A. Bragard (raison familiale).

Absents au FC Eupen: A. Malmendier et C. Becirovic (suspendus), S. Mertens (blessé).