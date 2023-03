Thomas Scheffer (Ster-Francorchamps): "J’aime bien le sirop d’Aubel"

Et cette semaine, c’est Aubel qui se dresse sur la route des gars du circuit. "Je pense que ça va être un match assez physique car Aubel a une équipe costaude", enchaîne l’attaquant. "Comme l’année passée, ils n’ont pas bien commencé le championnat mais ils sont bien remontés dans le classement en enchaînant une belle série de résultats positifs. Nous devrons aborder cette rencontre le couteau entre les dents car ce sera bien différent du match aller (3-0). Le terrain pourrait aussi influencer le déroulement du match mais comme il est souvent en bon état à Aubel, je pense qu’on va assister à un beau duel." Qui mettra aux prises le futur club du joueur de 32 ans avec son équipe actuelle. "Ce ne sera pas spécialement particulier. Je suis à Ster et je veux terminer sur une bonne note. Ça aurait cependant été plus compliqué si Aubel était en mauvaise posture au classement."

Quand on l’interroge sur son futur passage chez les Vert et Blanc, l’intéressé ne tourne pas autour du pot. "J’aime bien le sirop d’Aubel", plaisante-t-il. "Plus sérieusement, c’est un club encore plus familial que Ster. Aubel possède de très belles infrastructures et est bien suivi. Je ne connais pas Tony Niro mais après avoir discuté ensemble, j’ai vraiment envie de travailler avec lui. C’est un très beau challenge pour moi", conclut le numéro neuf.

Aubel – Ster-Francorchamps (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Baudon

AUBEL: le noyau de 18 joueurs (dont trois joueront avec la P2) sera déterminé samedi.

Absents: Monté, Beckers, Lahaye, Fdhili, Pauporte, Hansen (blessés)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Wangermez, Hermant, Boreio, Raskin, Delhez, Gilis, Calisgan, Thelen, Dardenne, Restiglian, Crisigiovanni, Scheffer, Domken

Absents: Joao (choix), Chandelle (revalidation), Vronen (genou)