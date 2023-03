Malmedy vaincra-t-il sa bête noire, Melen ? "On peut faire la bonne opération et se retrouver sur le podium"

En l’absence de son capitaine, ainsi que de Mathonnet, Custinne et Geelen, les Dragons rendent visite à une équipe de Melen qui s’est bien redressée, mais qui n’est pas encore sauvée pour autant. "Cela se resserre un peu partout. On peut faire la bonne opération et se retrouver sur le podium en cas de mauvais résultat de Geer à Wanze Bas-Oha, comme on peut se retrouver hors du top 5 en cas de défaite. De plus, je ne pense pas avoir battu Melen depuis que nous sommes montés en P1", analyse-t-il.

Dans le camp melinois, le partage (2-2) concédé sur le terrain de Faimes reste un peu en travers de la gorge du coach des Mauves Santo Ventura. "On aurait dû gagner ce match, mais avant de parler de la rencontre de ce dimanche, je tenais à transmettre mes vœux de prompt rétablissement au capitaine de Malmedy Luca Le Bohec. Ce sont de sales blessures qui ne devraient pas arriver", précise-t-il. Les Melinois ne sont pas encore sauvés mais, paradoxalement, ceux-ci peuvent encore rêver de remporter la troisième tranche dans laquelle Melen se positionne troisième avec dix points (comme Elsaute), et à seulement une petite unité du FC Eupen qui mène la danse. "C’est paradoxal, en effet. Nous ne sommes pas encore sauvés, mais nous avons encore une chance d’accrocher le tour final. Il nous reste cinq finales. J’ai senti cette semaine que mes joueurs étaient conscients de ce qui pouvait arriver dans cette fin de saison. Je suis certain qu’ils vont tout faire pour décrocher un résultat face à cette belle équipe qui n’est pas là par hasard", conclut Santo Ventura.

Melen – Malmundaria (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Addai.

MELEN: Piron, Dumoulin, Henke, Mahy, Yumusak, Memeti, Chouffart, Edson, Demelenne, Keita, Franssen, Mottoulle, Nsimbalusinga, Taibi, El Boussetaoui, Rodriguez.

Absent à Melen: Seul Gonera est blessé.

MALMUNDARIA: Haggemann, Samray, Q. Jacob, Cassoth, Bucak, Krings, Vicqueray, Denis, Nijhof (?), Crosset, Dethier, Simon, Kivrak, Dupont.

Absents à Malmundaria: Le Bohec, Errens, Mathonnet sont blessés. Custinne et Geelen sont absents et Nijhof est incertain.