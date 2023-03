Avec Ougrée (l’actuel relégable le plus proche) qui pointe désormais à sept points à cinq matches de la fin, on pourrait même penser que le plus dur est fait… à un détail près. En effet, à l’échelon supérieur (D3B ACFF), Herstal est lancé dans un duel acharné pour sa survie avec les Luxembourgeois de Libramont. Et si la balance penche actuellement en leur faveur (ils ont un petit point d’avance), les Armuriers sont encore loin d’avoir assuré une saison supplémentaire en nationale. Or, s’ils basculent en P1, cela fera descendre une équipe en plus par effet domino. "Et dans ce cas-là, nous n’avons plus qu’un point d’avance sur la relégation et non sept", pointe Romain Cerfontaine, le T1 hombourgeois. "Nous sommes donc encore pleinement concernés quoi qu’on en dise et l’équipe a conscience qu’elle est au-devant de cinq finales. Je veux qu’on laisse cinq ou six équipes derrière nous au plus vite et ça commencera par une victoire contre Faimes."

Contre une formation quasiment condamnée à la P2, la tâche semble à la portée de ses hommes. Le technicien se méfie cependant et parle même de match piège: "Faimes reste sur quatre matches sans défaite et Luc Ernes, qui finira la saison comme coach, sait insuffler une énergie positive à un groupe. Quelle que soit sa situation, cette équipe vendra chèrement sa peau."

Hombourg – Faimes (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Kizedioko.

HOMBOURG: X. Stassen, Bartholomé, Bayard, Bauwens, Degueldre, Belboom, Dorthu, Baltus, D. Meunier, S. Meunier, T. Schnackers, T. Beckers, Wets, Hick, Schwontzen.

Absents: Denoël est en vacances, Potoms et les frères Schonbrodt sont blessés, quant à Martin, Duthoo et le second gardien Beckers, ils iront en P4.