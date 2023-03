Franchimont: "Le tour final avant un renouveau" ambitionne Roger Perez

"Huit saisons, c’est un fameux bail", explique le directeur sportif Rogez Perez. "Olivier a réalisé du très bon travail et ce n’est pas simple de le remplacer. Il y a également quelques joueurs importants (Bielen, Dufour, Theysgens, Decerf et Guccio) qui vont nous quitter et on va donc perdre en expérience. Pour les remplacer, on mise sur des gars plus jeunes, d’où l’importance d’avoir choisi Patrick Courtois, un coach d’expérience."

Plus que jamais, Franchimont mise sur ses jeunes pousses. Et avec les arrivées de Sacha Colson (Elsaute), Florian Maquinay (Olne) et Audric Vicqueray (Malmedy), ils seront bien encadrés. "On a une école de jeunes dans laquelle on s’investit beaucoup. Il nous paraît normal d’en profiter et de lancer des gars de chez nous en équipe première. C’est le fruit de beaucoup de travail. S’il doit encore y avoir une arrivée, ce sera quelqu’un qui amène un plus. On ne fera pas un transfert pour faire un transfert. À ce moment-là, on intègre un jeune en plus."

Malgré les nombreux changements qui s’annoncent, le club cher au président Boury compte bien continuer à faire honneur à sa (bonne) réputation.

"On me demande souvent quelles seront nos ambitions", enchaîne Roger Perez. "J’aimerais annoncer qu’on vise le top 5 mais on sait que ce n’est pas un objectif facile à atteindre. On amorce un renouveau, des joueurs importants s’en vont, et on évolue en P2C. Maintenant, si on a choisi un coach comme Patrick Courtois, c’est qu’on se veut ambitieux dans un futur proche."

Mais avant de penser à ce dernier, les 600 veulent se concentrer sur cette fin de championnat. En tête de la 3e tranche, le tour final est (re)devenu un objectif. "Après des débuts difficiles suite aux nombreuses défections, l’équipe a su relever la tête. On va à présent rencontrer nos concurrents directs et ces rencontres seront déterminantes. C’est à nous de jouer car on a notre sort entre nos mains", conclut le directeur sportif.

Franchimont – Weywertz (Dimanche, 14h)

Arbitre: M. Kourouma.

Absents à Franchimont: Henrion (blessé), Jamar (malade), Dufour, Rensonnet et Messotten (incertains).

Absents à Weywertz: Rauw (suspendu), Ordonez (blessé).