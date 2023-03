Après avoir frappé un grand coup avec la future arrivée de Moussa Diallo ( voir notre édition de ce mardi), Amblève vient de finaliser un deuxième dossier ce jeudi.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une fameuse surprise ! En effet, il s’agit de Julien Ekissi, le défenseur des… Vert et Blanc. Pour rappel, il avait annoncé son départ pour Fize il y a trois semaines. Si ce revirement a de quoi surprendre, il n’en reste pas moins que c’est une très bonne chose pour Amblève. L’Engissois de 28 ans possède une solide expérience et livre d’ailleurs un très bon championnat.

Collienne et Ben Sellam à Honsfeld (P3D)

En vue de la saison prochaine, Honsfeld a enrôlé le gardien Endy Collienne (Weywertz) et le médian Mehdi Ben Sellam (Verviers).