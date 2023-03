Edward Still avant Eupen - Anderlecht : "Jamais senti le groupe aussi soudé que maintenant"

Avec le calendrier qui attend Eupen (Anderlecht, Courtrai, Zulte Waregem et le Club Bruges), ce sont quatre finales qui vont se disputer. "On va jouer deux fois contre les extrêmes du championnat, mais on n’a aucune emprise sur le calendrier qui nous attend. À nous de jouer franchement notre chance à fond. À Gand (défaite 3-0, Ndlr), ça a été top pendant quarante-cinq minutes", commente Edward Still, qui n’en attend pas moins de ses joueurs dès ce week-end après deux semaines sans championnat. "On en a profité pour recharger les batteries physiquement, mentalement et émotionnellement", précise-t-il, persuadé que le groupe va assurer son maintien. "La mission est claire. Après, il faut voir comment on va la réussir. Je n’ai jamais senti le groupe autant soudé que maintenant. Il y a une énergie positive qui donne confiance pour entamer cette dernière ligne droite. En interne, nous n’avons aucun doute. Heureusement, car si on doutait, on n’aurait aucune chance d’atteindre notre objectif", embraye Edward Still, déterminé.

Au niveau de l’effectif, Smail Prevljak doit revenir ce samedi de sa sélection internationale (Bosnie). "On verra comment il se sent, car il souffrait encore un peu de la grippe", glisse le coach eupenois. Loïc Bessilé (Togo), Manaf Nurudeen (Ghana) et Regan Charles-Cook (Grenade) sont quant à eux déjà revenus et sont "fit". Stef Peeters est aussi pleinement opérationnel.

Eupen – Anderlecht (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. D’Hondt.

EUPEN: La sélection sera communiquée ce samedi par le club.

Absents: Gorenc et Déom (blessés).