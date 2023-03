Christophe Kinet (Dison) avant d'aller à Jette: "Garder cette qualité de jeu"

"On prend certes un but rapidement mais quand je vois le nombre d’occasions et la manière dont nous nous sommes créé ces possibilités, je ne peux pas être déçu", indique le T1 Christophe Kinet. "Nous n’avons juste pas su les mettre au fond, cela s’est joué sur des détails. Il n’y avait pas lieu de changer quelque chose tactiquement vu notre domination, j’ai vu de très bonnes choses de notre côté, il nous faut juste garder cette qualité de jeu pour la suite."

Cette défaite faisant suite à trois résultats positifs, pas question forcément de tout chambouler au sein de l’effectif des Stadistes. Seul Sergio Teruel, qui était suspendu, demeure absent suite à son nouveau métier de pilote. Et Arnaud Godard subit à nouveau cette blessure récurrente chez lui, ressemblant à une phlébite.

Et que dire de Jette, si ce n’est qu’ils ont grand besoin de points ?

"Je me demande comment les aborder, surtout qu’à l’aller ils avaient eu deux visages totalement différents", note le coach Kinet.

"Après une première mi-temps totalement ratée, ce n’était plus la même chose après le repos. Je dois encore analyser des vidéos mais sachant que le club doit se sauver, ils sont obligés de tout donner."

Sachant que cette D2 est très relevée et qu’aucune équipe n’est vraiment un oiseau pour le chat, la tâche des Disonais ne sera pas aisée. Même s’il se retrouve dans un rôle d’arbitre pour le maintien (au vu des sept adversaires restants à aborder), Dison ne se privera pas de gagner encore quelques matches histoire de croire à cet ambitieux top 5 jusqu’au bout.

Jette – Dison (Dimanche, 15h)

Arbitre: M.Federico.

DISON: Rico-Garcia, Courail, Clerbois, Mara, Manfredi, Biondolillo, Palm, Binot, Leers, Meunier, Manchigov, Akdim, Demarteau, Errahmouni, La Delfa, Legros.

Absents: Teruel travaille. Castela, Schillings et Godard sont blessés alors que, Salihi, Habran et Zucca ne sont pas repris.