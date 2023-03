Un déplacement en Hesbaye que Boris Dome, l’entraîneur elsautois, analyse: "C’est à mon sens l’équipe la plus forte que nous ayons rencontré, je m’attends à un match compliqué. Je rappelle qu’ils sont venus nous battre 2-3 sur notre terrain en septembre 2022 et qu’ils n’ont aucune défaite en 2023. Malgré cela, nous n’avons pas préparé ce match plus que les autres, je ne me focalise pas sur Hannut. Il reste cinq rencontres avant la fin de la compétition et nous ne lâcherons rien."

Même si le coach des Vert et Blanc fait plus souvent preuve de pessimisme qu’autre chose, il ne peut s’empêcher de parler du titre: "Si d’habitude, je suis plutôt pessimiste, je pense qu’actuellement nous avons 99% t de chance de monter. Même s’il n’y a pas de pression au sein de mon groupe, il est clair que ce serait une catastrophe de ne pas être montant à l’issue de ce championnat."

"La jeunesse est bien représentée"

Et le mentor nous réaffirme son soutien vis-à-vis des plus jeunes. "Cette série en cours est très agréable, je trouve que la jeunesse y est bien représentée dans beaucoup de clubs. Chez nous, il suffit de regarder des joueurs comme Pierre Dirix, Arthur Dohogne et Maxime François pour se réjouir de cela", conclut l’entraîneur.

Hannut – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre: M.Castiau.

ELSAUTE: François, Dirix, B.Deville, G.Deville, Roggemans, Ameur, D’Affnay, Piette, Campo, Dohogne, Diané, Corman, Williot, Counet, Tossings.

Absents: Lefort et Colson (P3), Fassin (blessé).