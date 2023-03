Alex Digregorio (La Calamine): "L’eau a coulé sous les ponts depuis le premier match de championnat"

Le stade Prince Philippe sera le théâtre de la dernière rencontre de la carrière footballistique de Jordan Remacle, qui a décidé de raccrocher les crampons après cette rencontre pour s’adonner aux joies du banc de touche, dans le rôle de T2, dans un premier temps. "Évidemment que c’est un événement pour nous tous mais surtout pour lui. C’est un chapitre de sa vie qui se tourne mais c’est pour en écrire un nouveau", réagit le T1 frontalier.

Cependant, pas question de se détourner de l’objectif pour des Calaminois qui feront en sorte de continuer leur marche en avant reprise il y a deux semaines avec leurs victoires successives contre Durbuy et Givry. "L’équipe de Ciney sera d’un tout autre calibre. Cette formation a changé d’entraîneur et ils n’ont plus perdu depuis début février, à Richelle. Ils sont dans une bonne dynamique mais ce sera à nous de l’enrayer. La volonté est là, on va faire le maximum pour s’imposer", prévient Alex Digregorio, le technicien calaminois.

La Calamine – Ciney (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Fernandes Barros.

LA CALAMINE: Belle, Benanne, Cornet, Hubert, Hungs, Joiris, Krhlanko, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Roex, Seewald, Smits, Volont.

Absents: Gerrekens (genou), Hamoir (Erasmus), Bultot, Kamalandua, Lazzari, Meessen, Van Melsen (P2), Aritz, Cviko, Islamovic, Rombach (pas repris).