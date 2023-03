"C’est la plus forte équipe rencontrée cette saison, lâche Pascal Jost, le T1 de Honsfeld. À l’aller, ils m’avaient impressionné et nous avions fait 1-1 avec de la chance. Ceci dit, on jouera sur notre grand terrain en herbe et on doit montrer que nous serons chez nous. Il faut faire parler l’expérience face à ces jeunes talentueux."

"Ce match pourrait rapprocher Honsfeld du titre, explique Dejan Botic, le coach elsautois. Cette belle équipe n’est pas là par hasard, ses joueurs ont des qualités et ont été les plus constants jusqu’ici. Tout le monde chez nous a pu avoir du temps de jeu grâce à un amical, on aborde ce match dans de bonnes conditions. Il faudra être très efficace dans tout ce qu’on fera car on va affronter la meilleure défense de la série qui possède aussi des individualités pour décapsuler."

Honsfeld – Elsaute B (Dimanche, 15h.)

Arbitre: M. Velz.

Absents à Honsfeld: Joe Reiners (incertain).

Absents à Elsaute B: Bouanani et Vandermeulen (suspendus).