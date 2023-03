L’équipe de Welkenraedt C s’est découvert des ambitions au fur et à mesure que la saison avançait. À force de disposer du leadership dans la série de P3C, l’équipe s’est mise à vouloir le titre. Mais la semaine passée, Welkenraedt s’incline par le plus petit écart à Raeren. Et cette semaine, rebelote et défaite sur Marneffe qui en profite pour dépasser les locaux et chiper le titre.

"J’aurais aimé être champion, confesse le capitaine Danny Kaison. On espérait vraiment gagner mais les adversaires étaient plus homogènes et simplement plus forts. Alors on n’a pas de regrets. Pour ma part, j’accroche une victoire individuelle. À 59 ans, je fais ce que je peux et pas ce que je veux !"

Avec l’âge est venu le temps de la lucidité pour Kaison. Pas de regrets donc, notamment parce que Marneffe s’appuie sur Michael Mercier, ancienne série B, qui rapporte quatre points à ses couleurs. "Chez nous, Lionel Eggen est venu en renfort de la B et a très bien joué, à l’image de sa saison toute en régularité. Benoît Delincé a un peu de malchance. Il s’incline sur Mercier après avoir laissé filer deux balles de match. Mais il décroche quand même une victoire par la suite. Enfin Alban Fyon gagne sur le premier joueur adverse, preuve qu’il était combatif."

La saison ne se terminera donc pas en apothéose avec le titre pour Welkenraedt. Mais la déception n’a pas de place parce que l’équipe va monter via la deuxième place. À condition de se reprendre la semaine prochaine. Après deux défaites, il faut gagner car Angleur, troisième, est revenu à un petit point. Mais Dolembreux ne devrait pas poser de problème et être une pomme facile à croquer.