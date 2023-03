"Off-day total" pour le Celtic Aubel, HDKP Team Herve se fait peur mais s’impose de justesse

Essalem Verviers surpris

Essalem Verviers s’est pour sa part incliné 3-2 face à Donceel, une formation largement à sa portée, et qui pointe à l’avant-dernière place du classement. "Le gardien adverse était en état de grâce, il arrêtait tout", explique Zafer Bahadir. "On avait pourtant bien débuté la rencontre, en menant par deux fois grâce à des buts d’Abdou Akdim et Abdou Fares. La salle était assez petite, et cela ne convenait pas à notre jeu."

Enfin, la bonne nouvelle est venue de HDKP Team Herve, qui a (enfin) retrouvé le chemin de la victoire vendredi dernier, c’était face à la lanterne rouge New-Men Liège. Les réalisations de Rexhepi (2), Smets et enfin Demelenne ont permis aux Herviens de s’imposer sur le fil, 4 à 3. "On s’est fait peur, le match aurait dû être plié à la mi-temps", estime Anthony Niro. "On ne retiendra que les deux points, cette victoire importante nous permet de réintégrer le Top 5, et elle va faire du bien au moral."

Ce vendredi, place aux quarts de finale de la Coupe de la province pour les Herviens. Ce sera face à UMeuble Neupré, une autre formation de l’élite provinciale.