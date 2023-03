Liège-Bastogne-Liège espoirs et juniors obligés d’éviter Spa

Club organisateur, le Pesant Liégeois a connu quelques difficultés pour tracer ses différentes épreuves. À Vielsalm, à cause d’une route en chantier – une déviation a été trouvée, y compris pour les pros. Surtout, concernant les espoirs et juniors, en plein cœur de l’itinéraire, du côté de Spa. "La Ville de Spa nous demandait de faire ces deux courses le même jour. Je comprends que l’idée est séduisante… mais elles n’ont pas le même lieu d’arrivée (NDLR: Blegny pour les plus grands, la Redoute pour les juniors) . C’est déjà compliqué de trouver du monde pour assurer un endroit, deux c’est juste impossible. Et puis comment faisons-nous: arrêt à Aywaille, puis nous attendons les U23 pour repartir ? Moi, je dois gérer l’accueil et être sur la route avec les coureurs, en cas de décisions à prendre", explique Fernand Lambert, président du Pesant. "J’ai expliqué cela en long et en large à Spa… mais la Ville m’a dit que c’était les deux le même jour ou aucune, à aucun moment. Le parcours a donc été changé et ne passe plus par Spa."

Exit, dès lors, l’ascension du Rosier. Cette fois, depuis Francorchamps, les coureurs iront vers Moulin du Ruy, La Gleize, passeront devant le pied de la descente du Rosier et iront prendre la Vecquée. Et à l’avenir ? "Je ne ferme aucune porte", assure notre interlocuteur.

Le 23 avril, jour de la course pro, le Pesant organise son 11e LBL Aspirants. Départ à 14h20 en groupe encadré depuis l’Intermarché de Nandrin. Les coureurs seront arrêtés au niveau de la flamme rouge et un départ arrêté sera réalisé pour chaque catégorie d’aspirants/minimes.