La joie des pongistes avec un handicap mental (photos)

Les 80 joueurs se sont entraînés et sont prêts. Ils jouent sur onze tables et parfois, après trois points gagnés d’affilée, on les entend exprimer leur euphorie à travers toute la salle. Les matchs s’enchaînent. Il y a près de 40 bénévoles présents notamment pour assurer l’arbitrage comme nous l’explique Vincent Schwaiger, cheville ouvrière des Éducateurs Réunis: "Il est indispensable d’avoir beaucoup d’encadrants. Ce sont des habitués dont beaucoup sont issus du club de Jalhay dont je suis aussi vice-président. Ils aiment venir parce que c’est une journée de bonheur. L’encadrant fait preuve de don de soi mais on sait qu’une personne différente rend à 200% en retour."

Notre interlocuteur est à la barre de cette belle journée avec Guy Rousseau et Jérôme Jaquet. "Je tiens aussi à remercier nos principaux parrains", rajoute l’organisateur. "Je pense aux Rotary de Verviers, Verviers Vesdre et Fléron."

Mais vient déjà la cérémonie de clôture. L’enthousiasme est à son comble. Chaque participant reçoit une médaille et il faut près d’une heure pour que chacun défile. Il y a par exemple la Heusytoise Marielle Fourez, enthousiaste et au sourire communicatif. Mais aussi Gilbert Blanchy qui joue aussi avec les valides au TT Jalhay. La remise des médailles est à l’image de la journée, c’est la joie et la fête. La salle et les nombreux visiteurs, familles et amis qui entourent les sportifs, sont généreux en applaudissements. Vivement l’année prochaine.