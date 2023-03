Pingouin A, Ozanam A, Spa B et Welkenraedt C pour monter

En deuxième provinciale, trois deuxièmes montent pour l’ensemble des quatre séries et il y a aussi trois descendants. À ce petit jeu, dans la série A, Aubel B a perdu depuis longtemps et coule vers la P3. Dans la série C, le Pingouin Stembert A a un réel enjeu puisqu’il doit confirmer sa deuxième place menacée par Aywaille. Le dernier match contre Saint-Georges est largement à la portée des Marlet, Bertrand, Lefebvre et Cloes. Enfin en série D, les deux premières places sont dévolues à Minerois C et Malmedy A. Les Miniers Louis, Hardy, Cecius et Joskin ont tout gagné et mettront un point d’honneur à terminer invaincus. À l’opposé, Francorchamps C n’a jamais décollé et descendra d’une division.

Ensuite, en troisième provinciale, les classements se lisent à la lumière de deux montants et trois descendants par série. Et la série B réserve une dernière journée décisive derrière le champion Montzen. Qui d’ Ozanam A ou Spa B, veut ou peut monter ? Les deux équipes sont à égalité de points avant le dernier match et le suspens est complet. On vous parle dans l’affiche de la montée de Welkenraedt C qui reste sous la condition de gagner le dernier match en série C. Dans la série D, on suivra le mano à mano entre Vervia C et Géromont A. À égalité avant la dernière journée, il y aura un malheureux… à moins que les deux équipes régionales débordent Chiroux qui les précèdent d’un petit point.