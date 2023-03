L’Espoir Minerois surprend Fléron, Aubel cartonne à Saive

En lutte pour la place de dauphin du FC Liège B, l’ EJ Fléron est tombé dans le piège tendu par l’ Espoir Minerois. Les joueuses de Marc Poslon se sont en effet inclinées 0-1 face aux troupes de Stefano Senis, par un but de Manar Ezziani. "Dans un match engagé de part et d’autre, nous avons fait preuve de solidité tout au long de la partie. Et avons méritoirement ouvert le score à la 80e minute", commente le tacticien des Rouge et Blanche. "Cette victoire fait du bien dans la manière." Ces trois unités permettent à La Minerie d’en compter désormais deux de plus que Cointe, son concurrent direct pour la quatrième place. Les filles des hauteurs ardentes rencontrent justement Fléron ce dimanche: l’occasion de faire le trou Christina Remacle et compagnie ? Le FC Liège B, de son côté, a déjà le champagne au frais…