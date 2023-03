Équipe-type: voici le 22e FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

la voici!

Derrière

Entre les perches, nous trouvons Ramon Theissen (Butgenbach, P3D). Une clean-sheet et des éloges de son coach Ludek Mack après la victoire des siens 0-1 à Lontzen. Devant lui de gauche à droite, nous avons Antoine Baltus (Hombourg, P1). Ses coups de pied arrêtés ont fait merveille puisqu’ils sont à la base des deux buts hombourgeois à Ster-Francorchamps. Notre paire centrale défensive est composée de Mohammed Nalbou (Heusy, P2C) et de Fabrice Lindemann (Warsage, P2B). Mohammed Nalbou a livré une grosse prestation contre le leader stavelotain, malgré la défaite des siens. Fabrice Lindemann a marqué deux goals (dont un dans les dernières secondes) qui ont permis à Warsage de l’emporter. Enfin à droite, Nicolas Sandmeier (Goé, P3D): un véritable guerrier, toujours concentré à 100% sur sa tâche.

Milieu

Dans notre ligne médiane, nous retrouvons à gauche Quentin Hubert (La Calamine, D3B ACFF). Auteur de trois buts en déplacement à Givry, il a été un des principaux artisans du succès calaminois. Au centre, la paire comprendra Bertrand Hick (Hombourg, P1). Sur un terrain ultra-lourd, le milieu hombourgeois était dans son élément à Ster. Dans l’ombre, il a livré un gros match.

À ses côtés, Luc Margraff (Recht, P2C). Au four et au moulin dans l’entrejeu rechtois, Luc Margraff a été un véritable moteur pour son équipe qui est allée s’imposer dans le derby à Emmels (2-3). Enfin à droite, Nathan Denard (Goé, P3D). Un magnifique coup-franc dans la lucarne, une passe décisive et un boulot défensif sérieux, il a bien aidé son équipe à remporter une victoire indispensable.

Attaque

Pour alimenter le marquoir, nous faisons confiance à Mike Corman (Elsaute, P1) qui a de nouveau montré la voie à ses équipiers avec un superbe but dont il a le secret contre le FC Eupen ! Pour compléter le binôme, Tom Bultot (La Calamine B, P2C). Redescendu de D3 en P2 ce week-end, il a fait étalage de toute sa classe en plantant les deux buts de son équipe contre Amblève (2-1).

Sur le banc, mais…

Maxim Carrea (Sprimont B, P1), William Spits (Aubel, P1), Luca Henkes (Oudler, P4F), Mathis Schoonbroodt (Malmedy B, P4F) et Anthony Manfredi (Dison, D2 ACFF) auraient pu, eux aussi, intégrer l’équipe cette semaine…

Le coach

Romain Cerfontaine (Hombourg, P1) a réussi le pari de faire tomber Ster-Francorchamps, pourtant encore invaincu sur son terrain cette saison.