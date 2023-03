Après avoir confirmé une grosse partie de son noyau en vue de la prochaine saison, Stavelot commence à s’activer sur le marché des transferts. Ainsi, Lionel Lekeu, le solide défenseur minerois, a signé chez les Rouge et Bleu. "Il habite à présent à Francorchamps et souhaitait se rapprocher de chez lui. Et comme on doit élargir notre noyau, il offre une solution supplémentaire", précise le T1 Julien Godard.

Deux renforts à Jalhay

Les Jalhaytois ont conclu leurs deux premiers transferts. Il s’agit d’Adrien Jottard (Union Limbourg) et d’Adel Charef (Aubel).