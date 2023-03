Dames P2B : Herve rassure contre Andrimont, Franchimont battu, Spa se donne de l’air

Défaite par contre pour Franchimont, 2-5 devant Trooz. Les buts de Cléa Nontanovanh et Éléa Torregrosa Y Gadea n’ont pas suffi, puisqu’en face Janelle Verly (2x), Chloé Lejeune et Virginie Josez (2x) ont scoré. "Nous avons eu un match très compliqué: mon milieu de terrain était déforcé et pour affronter une équipe comme Trooz, tu dois être au meilleur de ta forme", souligne Vincent Lambion, l’entraîneur des Franchimontoises. "Les filles appprenent dans des matchs comme ce dimanche. J’ai une grande satisfaction aussi de la qualité et la beauté de nos deux buts, inscrits par des filles de 16 et 14 ans."

Rencontre intéressante aussi entre Ellas Herstal (3e) et le FC Eupen (4e). Les Germanophones pouvaient espérer se rapprocher du podium, mais un score nul (2-2) a sanctionné les débats. Lyne Matagne et Manon Freson ont marqué pour Herstal, Fleur Niessen (doublé) pour Eupen. Statu quo, donc.

Plus bas, Spa s’est donné de l’air en prenant trois points contre Magnée (6-3). Doriane Francois (4x), Mae Dubois et Margaux Borgar ont secoué les filets magnétois.

Comme pour l’équipe A, le match de Bellevaux B, qui devait recevoir le deuxième, Xhoffraix, a été reporté.

Au programme ce week-end: Trooz – Bellevaux B, Andrimont – La Calamine B, Magnée – Herve, Manhay B – Ellas Herstal, Pierreuse – Spa (dimanche).