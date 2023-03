Première pour Thierry Neuville au Classic Spring Roads (Malmedy)

"J’avais promis à Willy Lux de disputer une fois son épreuve, et cela se mettait bien au niveau timing ce week-end", souriait le Saint-Vithois avant le départ. "Disputer une épreuve de régularité pour voitures anciennes est une première pour moi, même si, plus jeune, j’ai participé à quelques rallyes secrets dans la région. Mais ici, j’ai tout à découvrir, la voiture, le mode de fonctionnement de ce type de rallye et certainement des petites routes que je ne connais pas encore près de chez moi."

Et d’ajouter, "il y a bien sûr un petit stress qui monte, mais je peux compter sur Antoine Cornet de Ways Ruart, mon équipier, qui connaît bien ce genre d’exercice (il a gagné le Monte Carlo Historic en 2022) et qui va certainement me dire d’aller moins vite, mais pas de problème, il n’y a que cent chevaux sous le capot."

Force est toutefois de reconnaitre que tant Thierry Neuville que Bruno Thiry ont laissé les spécialistes jouer les premiers rôles, même si l’ainé des deux, bien secondé par son copilote Jean-Claude Mathoul, signait la meilleure performance lors du premier Regularity Test sur un terrain privé.

Dans l’épreuve disputée sur une seule journée, la victoire est revenue à Kenis-Vanoverschelde (BMW 325i) devant nos régionaux Deflandre-Albert (Porsche 911) et Delhez-Gengoux (Ford Sierra Cosworth), alors que sur les deux journées, Martens-Pyck (Volvo PV 544) devançaient les Britanniques Mark et Susan Godfrey (Ford Escort Mk1).