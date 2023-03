Pepinster solide, le BC Verviers s'enfonce alors que la menace plane sur Henri-Chapelle, Dison-Andrimont et Ensival

2. Départs Les choses se sont précipitées ce week-end au BC Verviers (R1). Si le départ de Mayron Wilkin (vers Henri-Chapelle) était discuté entre les deux parties depuis plusieurs semaines, celui de François Lodomez quelques heures plus tard a davantage surpris. Et ce, après un 17e revers qui pousse un peu plus le club verviétois vers la R2. Car les futurs verviétois de Tilff - Vermierdt (18), Laloge (3) et Gerlache (20) - n’ont fait aucun cadeau.

3. Maintien En P1, Henri-Chapelle est à nouveau mêlé à lutte pour maintien après la victoire de Bellaire qui revient ainsi à un succès des Capellois tout en bénéficiant d’un average positif. Avant un match à ne pas perdre face à Welkenraedt dans dix jours. Dison-Andrimont voit aussi son avantage s’amincir par rapport à la queue de peloton avec les résultats du week-end ! En R2, pas encore d’apaisement définitif non plus pour Ensival qui a une fin de calendrier difficile et toujours trois joueurs (Sanzone, Beaujean et Schoonbroodt) à l’infirmerie.