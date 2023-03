Maxime François (Elsaute): "Monter en nationale en étant second, ça n’a pas la même saveur"

Concernant les statistiques du portier Elsautois, Maxime François: il totalise déjà 9 clean sheets, notamment ce dimanche face au FC Eupen (2-0). "Ce n’est pas un match facile pour un gardien, car il faut rester en alerte toute la rencontre même si on n’a pas beaucoup de boulot. Mais, je ne vais pas m’en plaindre", avoue-t-il.

Depuis qu’il a intégré le noyau lors de la saison 2019-2020, le palmarès des Elsautois n’a fait que fleurir. En effet, ils sont montés de P2 en P1 cette année-là, quand la saison a été écourtée. Ensuite, la saison suivante a été annulée. L’année dernière, ils ont participé au tour final en terminant second et ils ont remporté la coupe de la province. "Si on regarde notre parcours des quatre dernières saisons, on ne peut être que satisfait. D’un point de vue personnel, je ne regarde pas mes statistiques mais j’essaye de rendre une copie parfaite à chaque rencontre. D’ailleurs, j’ai un pari en cours avec Boris Dome: je ne dois pas encaisser plus de 30 buts cette saison pour le gagner", lance notre interlocuteur, Maxime François, qui s’est déjà retourné 26 fois.

Il lui reste cinq rencontres pour éviter de prendre plus de 4 buts et ainsi permettre à ses équipiers d’évoluer à l’échelon supérieur. "Il nous manque encore un point pour être sûr de monter. Si je remporte mon pari, cela voudra dire que c’est acquis. Cela dit, monter en étant second, ça n’a pas la même saveur que d’être champion. On n’a déjà pas su fêter dignement notre montée en P1 à cause du Covid et tout le groupe a vraiment envie de remporter ce championnat", prévient le citoyen de Welkenraedt.