Renfort de choix à Trois-Frontières B

Calogero dit "Lillo" Troisi a signé à Trois-Frontières B. Le milieu défensif, qui a notamment connu la P1 avec Dison, évoluait cette saison du côté de Waimes-Faymonville (P2C).

Désireux de se rapprocher de son domicile, celui-ci apportera toute son expérience à un très jeune noyau frontalier lors du prochain exercice.

Duel particulier

Ce dimanche les "meilleurs ennemis" Bolland B et Charneux se rencontraient. Un derby particulier pour le coach charneutois Michel Lousberg, puisque son fils Thomas évoluait dans le camp d’en face. Finalement, c’est le papa qui s’est imposé 1-5, ce qui n’a pas empêché une belle fête collective d’après-match.

Une victoire qui fait du bien

Olne B a retrouvé le chemin de la victoire face à son voisin Soumagne B. Un succès important qui permet aux hommes de Steven Singleton de stopper une série de 19 défaites consécutives en championnat. La dernière victoire olnoise remontait au 11 septembre 2022, c’était déjà face à Soumagne B. Fa. Ro.

Provinciale 4G

Jouer ou ne pas jouer ?

Telle était la question que se posait l’entraîneur de Bellevaux, Éric Van Renterghem, et beaucoup de ses confrères. "Je suis de l’ancienne école et je suis pour jouer sur de telles surfaces mais on a remis pour moins que ça cette saison. Ce qui est sûr, c’est que le terrain de Chevron est mort pour au moins trois semaines."

Un gardien attaquant à Lontzen B

C’est le gardien de la réserve qui a joué dans les buts pour dépanner et permettre au gardien titulaire, Sacha Henrard, de jouer comme attaquant. Et il a agréablement surpris puisqu’il a été décisif sur le 2-2. "Sa première mi-temps a été parfaite", dit d’ailleurs son coach, Pascal Jaminon.

Romain Collienne parti en ambulance

Le joueur de Waimes-Faymonville Romain Collienne a reçu un coup aux côtes juste avant la mi-temps et a dû être transporté à l’hôpital. "J’espère que ce n’est pas trop grave", dit l’entraîneur Éric Heuse, content du large succès contre Honsfeld B (6-3).