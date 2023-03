Iliasse Errahmouni (Dison): "Pourquoi pas retrouver le monde pro."

En début d’année, son arrivée à Dison a surpris plus d’un observateur puisque le joueur de 22 ans débarque d’Ajaccio. "Je suis passé par le centre de formation de Montpellier-Hérault puis par l’AS Lattes. Je suis arrivé à Ajaccio à mes 18 ans. J’ai évolué en U19 nationaux puis en équipe réserve et dans le noyau pro. Le club est monté en Ligue 1 et je n’ai pas été prolongé. J’ai commencé à chercher un nouveau projet ailleurs et je voulais tenter une première expérience à l’étranger."

Par l’entremise d’un contact dans la région liégeoise, l’opportunité d’évoluer à Dison s’est présentée à lui. "Je voulais retrouver du rythme et surtout du plaisir, en marquant, en gagnant des matches. J’ai effectué une période d’essai avec le groupe et ça s’est tout de suite bien passé. J’ai senti la confiance du coach et l’intégration s’est bien déroulée avec les joueurs du noyau, qui présente un bon mix entre joueurs d’expérience et jeunes avec l’envie d’évoluer."

L’offensif ne manque en tout cas pas d’ambitions et fait le nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. "Je m’entraîne tous les matins individuellement en salle, ou sur terrain avec d’autres joueurs dans ma situation. Le soir, c’est entraînement avec Dison. Je garde ainsi le rythme d’entraînements auquel j’étais habitué à Ajaccio. À court terme, je veux bien terminer la saison avec Dison, en me montrant décisif. C’est important pour tout le monde. Et comme je suis encore jeune, j’aimerais gravir les échelons à l’avenir, et pourquoi pas retrouver le monde pro", conclut-il.