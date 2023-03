Faozy Albicocco (Ster-Francorchamps B): "Se donner à 200% pour les derniers matchs"

Touché à la cheville le week-end dernier contre Chevron, le jeune homme de 18 ans n’était pas à 100%. Monté dès la reprise, il n’a pas pu apporter l’étincelle qu’il espérait. "J’ai essayé de me soigner au mieux pour être prêt mais je ne l’étais pas, regrette-t-il. Ce n’est jamais facile de rentrer dans un match, surtout lorsqu’on est mené et sur un terrain boueux et glissant. Avec ma blessure, les appuis et la profondeur étaient plus difficiles."

S’il n’a pas marqué, Faozy a tout de même offert l’assist du 2-1 à Dothée. Insuffisant pour changer le cours du match. "On a vu une équipe qui voulait gagner le titre et une autre qui jouait juste un match classique."

Transféré à l’intersaison des équipes de jeunes de Franchimont, le natif de La Gleize n’a pas eu de chance pendant la préparation avec une blessure qui l’a tenue éloigné des terrains pendant plusieurs mois. "J’ai été victime du syndrome d’essuie-glace au genou."

Mais il est revenu plus fort. Avec, déjà 10 buts à son actif, il est deuxième meilleur buteur du club avec Audric David, juste derrière Raphaël Campione (12). "L’entente entre nous trois est parfaite. Ils ont l’expérience et me donnent de précieux conseils. Mais tout le groupe est soudé, mais juste au niveau mental on doit montrer."

Un mental qui a fait défaut les deux derniers matchs mais qu’il faut vite retrouver. "On doit se donner à deux cent pourcents pour le reste de la saison si l’on veut encore croire au titre."

Lui y croit, comme il croit en ses qualités qui lui permettront d’intégrer la P1 de Ster. Sans brûler les étapes mais avec beaucoup de conviction.