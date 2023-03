Dany Crosset et les jeunes au trial de Bilstain

"Le trial est de plus en plus populaire", analyse l’ancien champion de Belgique, "notamment auprès des amateurs et des jeunes. C’est de bon augure pour l’avenir. Aujourd’hui, les circuits de motocross ferment les uns après les autres et il est de plus en plus compliqué de pratiquer l’enduro dans les bois, le trial est donc une belle alternative d’autant qu’une fois que l’on y a goûté, c’est un sport très amusant."

La preuve avec Dany Crosset qui a repris du service ce week-end avec une très belle deuxième place chez les Nationaux.

"Mon fils Axel ayant décidé d’arrêter, j’espère provisoirement, j’ai repris une licence car j’aime la compétition. Vu les conditions climatiques, c’était un trial difficile que j’aurais pu gagner, mais je n’étais pas en grande forme après avoir beaucoup travaillé au Domaine pendant la semaine."

Plusieurs régionaux aux premiers rôles

Il ne fut pas le seul régional à jouer les premiers rôles, de nombreux jeunes imitant avec succès leur aîné. Comme Eloïse Rahir et Nolan Corman, deuxièmes respectivement en Randonneurs et en Espoirs, sans oublier les troisièmes et cinquièmes places de Florent Mohring et Romain Corman en Juniors. On soulignera encore le premier accessit d’Éric Lejeune en Gentlemen sur qui les années ne semblent pas avoir de prise, alors que son fils Maxime se classait sixième en Loisirs.

Quant à la victoire en Inters, elle est revenue sans discussion possible au Français Gaël Chatagno, un pilote du top mondial, en démonstration sur sa moto électrique.