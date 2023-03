Une victoire nette et sans bavure, même si les Verviétois ont tardé avant de faire le break et tuer tout suspense. Martin Lejeune a ouvert le score au quart d’heure (0-1), mais il aura fallu attendre la 48e minute de jeu pour doubler l’avantage, cette fois par Martin Leruth sur PC (0-2). Dans la foulée, notons que c’est le jeune Clément de Spa qui a inscrit le 0-3 pour assurer définitivement ce succès. "C’est son premier match dans ces play-offs, souligne Damien Leruth, manager de l’équipe. Il remplace en quelque sorte Hugo Vanhentenryck, blessé pour plusieurs semaines suite à une déchirure au niveau du genou et qui espère être de retour pour les demi-finales", poursuit-il.

Une fois la victoire acquise, le RHCV a encore planté quatre buts pour sceller le score à 0-7. "De plus, ce sont sept buteurs différents, précise le manager de l’équipe. C’est bien de ne pas dépendre d’un seul homme pour marquer."

Grâce à ce succès, Verviers a su prouver que la défaite au Parc n’était qu’un accident de parcours. "Il y a eu une belle réaction et la remise en question était là", commente Damien Leruth.

Au classement, Verviers profite du partage (3-3) du Parc contre Vivier d’Oie pour prendre trois points d’avance en tête de la série, à deux matches de la fin de cette mini-compétition. Ces deux équipes étant déjà qualifiées pour les prochaines demi-finales, il ne reste plus qu’à déterminer leur position finale au classement, avant de rencontrer le Lara ou Tamise (dans l’autre poule) lors des demi-finales qui détermineront les deux montants en D1.

Les Dames aussi en tête

Prochain match des Verviétois: ce dimanche 2 avril contre Vivier d’Oie. Le RHCV profitera ensuite d’un week-end de repos avant d’affronter le Parc, à l’extérieur, le dimanche 16 avril.

Quant au Dames (D3A), elles l’ont aussi emporté (2-5), au Rix. Une victoire qui leur permet d’être en tête de la série avec un point d’avance sur le Stix, mais aussi un match de plus.

Relax 0 – Verviers 7

Buts au RHCV: M. Lejeune (0-1, 14e), M. Leruth sur PC (0-2, 48e), C. de Spa (0-3, 49e), L. Lejeune (0-4, 55e), L. Langen (0-5, 61e), D. Jacques (0-6, 63e), N. Gillet (0-7, 67e).