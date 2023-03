Sprimont va continuer à miser sur la jeunsse, aussi pour sa D3

Dimanche, Sprimont B recevait Aubel dans le cadre de la 25e journée de championnat de P1. La rencontre a eu lieu à Poulseur pour des raisons d’installations défectueuses sur le site de Banneux (Louveigné). "Malheureusement, nous rencontrons des soucis techniques niveau chauffage ainsi que sanitaire. Nous espérons régler cette situation au plus vite. Grâce aux différentes fusions (Comblain en 2002 et Banneux en 2018) et a certains accords communaux, nous pouvons bénéficier de plusieurs lieux pour s’entraîner et jouer. En théorie, Sprimont B joue à Banneux, l’équipe A (D3 ACFF) évolue au Tultay et les jeunes ici à Poulseur", explique le président du matricule 260, Guy Depreay.