Simon Piette (Hautes Fagnes, P2C) va arrêter: "Le choix est avant tout familial"

"C’est vrai que physiquement, je me sens encore bien", explique-t-il. "Le choix est avant tout familial. Mon épouse et ma petite fille (Agathe) de quinze mois font des activités le dimanche et il m’est difficile de ne pas pouvoir y participer. Ensuite, les mentalités dans le football ont changé – même si on n’a pas trop à se plaindre aux Hautes Fagnes – et je ne me vois plus faire tous ces sacrifices le dimanche alors que des jeunes ne sont pas prêts à en faire. C’est un peu une réflexion de vieux, je sais, mais c’est une réalité."

L’ancien malmédien va donc bientôt retrouver du temps pour sa petite famille, mais également pour lui. Si certains ne rêvent que du canapé en soirée, ce n’est pas son cas. "Je compte bien continuer à faire du sport", précise-t-il. "J’ai des copains qui jouent au tennis et je vais peut-être m’y mettre. Ou alors, je ferai du vélo ou de la course à pied, on verra bien. Une chose est sûre, après 16 ans en équipe première, ça va être un gros changement. Je voudrais d’ailleurs remercier mon papa qui m’a toujours accompagné, et mon épouse qui a accepté que je pratique mon sport favori, ainsi que… la 3e mi-temps qui va avec (rire) ."

Mais avant de tirer sa révérence, Simon Piette veut terminer la saison en beauté. Malgré la saison compliquée et la descente déjà actée, il refuse de tout voir en noir.

"La saison paraît longue quand on est dans notre situation. Mais la mentalité dans le groupe est très bonne et ça aide. À part deux ou trois matches, on n’a jamais été ridicule. On ne doit rien regretter car on a fait ce qu’on a pu", conclut le futur pensionné des pelouses.