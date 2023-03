Évolution du score: 10e: 21-­11, 20e: 38-35 (17-­24), 30e: 54-45 (16-­10), 40e: 72-59 (18-­14).

RBC PEPINSTER: Colson 5, Van Bladel 3, Vanaubel 20, Milanovic 10, Leemans 20, Bourlioux 3, Scholtis 0, Schoonbroodt 4, Willems 0, Abinet 7.

Face au dernier du général, Pepinster n’a voulu laisser planer aucun doute en démarrant par un 21 à 11. Mais Ganshoren réagissait et connaissait une grosse réussite dans le second acte avec 24 points inscrits pour revenir à 38-35 au repos. Malheureusement, dans le troisième quart-temps, les Pepines perdaient Milanovic sur blessure. Touchée au genou, sa fin de saison est compromise. Les Pepines resserraient alors les rangs – notamment autour d’une excellente Vanaubel (20 points) – pour surmonter cette épreuve et empocher un treizième succès.

Namur Capitale 56 – Herve-Battice 42

Évolution du score: 10e: 16-­4, 20e: 28-14 (12-­10), 30e: 34-24 (6­-10), 40e: 56-42 (22­18).

HERVE­-BATTICE: Remacle 2, Cosentino 14, Collignon 0, Henry 8, Henrard 10, Poussart 2, Lizin 0, Antoine 4, Borlée 2.

Sans Bonvoisin, David ni Maggermans, les Herbagères ont sans doute eu du mal à atterrir après leur finale de Coupe AWBB le week-end précédent. Elles ont éprouvé les pires difficultés à rentrer dans la rencontre ce qui les a contraintes à courir après le score durant quarante minutes.

"Nous n’avons pas su rivaliser dans l’intensité en début de match et nous avons éprouvé de grosses difficultés à construire nos attaques", analyse le coach herbager, Alain Denoël. "Plusieurs joueuses sont passées complètement à travers offensivement. Quelques stats enfin pour illustrer notre maladresse: 12/38 à 2 points et 2/14 à 3 points. Il faut ajouter à cela 20 pertes de balle et tout le monde comprendra pourquoi nous n’avons jamais été en mesure de revendiquer quoi que ce soit dans ce match."