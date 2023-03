Buts: M. Oury (1-0, 10e), Y. Kopp (2-0, 13e), N. Hauseux sur pen. (2-1, 16e), L. Mwula (2-2, 20e), E. Akar (3-2, 55e), A. Antonello sur pen. (4-2, 60e), M. Schoonbroodt (5-2, 80e), L. Dostriche (6-2, 82e), M. Schoonbroodt (7-2, 88e).

Large succès de Malmundaria B contre une équipe de Lontzen B déforcée. "J’ai même dû monter sur le terrain, regrette Pascal Jaminnon. À la mi-temps, on était motivés mais on prend deux buts rapides après la pause." Côté malmédien, Servet Sumer espère toujours accrocher une place pour le tour final. "Chevron est en tête mais on doit encore le jouer et on a toutes nos chances."

Stavelot B 4 – Franchimont B 2

Buts: M. Blum (1-0, 16e), A. Delfosse (1-1, 20e), V. Platiau (2-1, 28e), B. Kivanda (2-2, 55e), G. Ajman (3-2, 70e), J. Dumont (4-2, 83e).

Sur un terrain à moitié inondé, les deux équipes ont essayé de jouer au foot. "Lorsqu’ils ont égalisé en début de 2e mi-temps, j’ai eu un peu peur mais je suis passé à trois derrière et ça a fonctionné", se réjouit le coach des Stavelotains, Michaël Ziant dont l’équipe a retrouvé le top 3. Miguel Ruiz-Marin regrette l’état du terrain qui n’a pas favorisé ses jeunes techniciens.

Spa B 1 – Heusy B 7

Buts: C. Toumi (0-1, 10e), P. Bunga (0-2, 20e), A. Tarik (0-3, 30e), L. Van Den Bossche (0-4 et 0-5, 40e et 60e), Y. Ezzari (0-6, 65e), L. Van Den Bosche (0-7, 75e), L. Gaspar (1-7, 80e).

Contre de jeunes Spadois, "un peu trop naïfs", dixit le coach heusytois, les visiteurs ont mis sept buts. "Le foot est bizarre mais le score n’est même pas forcé", analyse Jean-Claude Léonard. Le T1 des Spadois, Olivier Gilis, n’a pu que constater les dégâts. "On se bat avec nos armes mais elles sont jeunes."

Waimes-Faymonville B 6 – Honsfeld B 3

Buts: M. Bougenies (1-0, 9e), Y. Grün (1-1, 10e), A. Leclercq (2-1, 22e), D. Collas (2-2, 35e), N. Keller (2-3, 40e), U. Mackels (3-3, 46e), S. Grazaï (4-3, 52e), D. Gabriel (5-3, 80e), J. Pirard (6-3, 90e).

Pluie de buts à Waimes-Faymonville où les deux équipes ont réalisé une première mi-temps équilibrée et spectaculaire (3-3) avant que les gars d’Éric Heuse ne prennent le dessus pour finalement s’imposer 6-3.

Chevron 3 – Bellevaux 2

Buts: B. Ba (1-0, 3e), D. Giuliana (2-0, 4e), P. Dierinck (2-1, 30e), M. Monville (2-2, 35e), P. Sternon (3-2, 52e).

Deux buts en moins de 4 minutes, Chevron a commencé tambour battant. "Ils sont revenus sur deux pertes de balle de notre côté, mais maintenant je peux dire que j’ai une vraie équipe", se réjouit le T1 chevronnais, Sébastien Grosjean. Pour son confrère, Éric Van Renterghem, "c’est physiquement que Chevron a pris le dessus".

Bullange 1 – Amblève B 0

But: M. Corbusier (1-0, 47e).

Dans le derby des clubs germanophones, Bullange s’est logiquement imposé et poursuit sa belle série. "On a dominé les débats et on mérite de gagner", analyse le mentor local, Raphaël Lognoul. Un avis à moitié partagé par le coach d’Amblève, Werner Zeimers. "Leur victoire n’est pas volée mais le match aurait pu se terminer aussi sur un 0-0. C’est dommage qu’on perde pour la troisième fois sur le même score."