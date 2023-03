Buts: Buchholz (0-1, 26e), Asanaj (0-2, 71e)

"Après une mauvaise 1re période, on s’est repris après la pause mais sans nous procurer assez d’occasions", notait Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn.

"On ne leur a pas concédé grand-chose, nous avons bien géré ce match en jouant notre football et sans prendre trop de risques", résumait Stefano Francini, le coach de Walhorn.

Jalhay 2 – Spa 3

Buts: Beaujean (1-0, 8e), Ovi (1-1, 30e et 1-2, 52e), Simar (2-2, 78e), Masson (2-3, 90e)

Carte rouge à Jalhay: Mertens (50e, 2cj.)

"Avec Jalhay, c’est souvent tout ou rien et on poursuit dans notre lignée du rien, pestait Rocco Sutera, le mentor jalhaytois. On a l’intelligence de jeu d’un poisson rouge, ce serait compliqué d’être plus bête. On fait les mauvais choix partout sur le terrain."

"Après le 1-0, il n’y a plus eu qu’une seule équipe sur le terrain, la nôtre, expliquait Steve Paquay le tacticien spadois. Avec de l’intensité et de l’envie, on arrache la victoire dans les derniers instants et on fait la bonne opération."

Elsaute B 6 – SRU Verviers 2

Buts: Dupret (0-1, 10e), Lefort (1-1, 28e), Hanssen (2-1, 33e), Bouanani (3-1, 40e), Passalacqua (3-2, 59e), Wirtzfeld (4-2, 68e), Hanssen (5-2, 77e), Wirtzfeld (6-2, 82e)

"Malgré une 1re mi-temps catastrophique, on mène 3-1 à la pause grâce à des individualités, racontait Dejan Botic, le coach d’Elsaute B. On a rejoué notre foot en 2e période, nous aurions même dû encore plus dérouler."

"Notre pressing a fonctionné durant 25 minutes puis Elsaute B a confirmé que cette équipe nous était footballistiquement bien supérieure, avouait Serge Kessel, le T1 du Skill. On ne jouait plus dans la même cour"

Lontzen 0 – Butgenbach 1

But: Urbain (0-1, 70e)

"Nous avons eu plus d’occasions qu’une équipe de Butgenbach qui n’a pas profité d’un penalty cadeau bien arrêté par Groteklaes, relatait Pierre Schmitz, le capitaine de Lontzen. Nous aurions mérité au minimum un partage, et peut-être même la victoire."

"Après le penalty loupé par Urbain, Lontzen a eu quelques occasions mais Theisen a fait le boulot, confirmait Ludek Mach, l’entraîneur de Butgenbach. Après la montée de Kessler, on s’est mieux comporté offensivement et Urbain a trouvé l’ouverture. Je dois être honnête, un nul n’aurait pas été scandaleux."

Baelen 2 – Lambermont 0

Buts: Derousseau (1-0, 12e), Branswyk (2-0, 85e)

"J’avais prévenu mes joueurs que Baelen donnerait sa vie mais on n’a commencé à jouer qu’à la 35e, pestait Quentin Demollin, le T1 lambermontois. On a poussé, touché la latte et obtenu quelques opportunités mais le 2-0 est tombé en contre."

"Mon homologue a bien résumé ce match, lâchait Geoffrey Foguenne, le coach baelenois. Nous n’avons pas volé notre victoire. Pour une fois que la pièce tombe du bon côté, je ne vais pas faire la fine bouche. Ce succès fait du bien et nous permet de garder l’espoir."

Cornesse 1 – Honsfeld 1

Buts: Dan. Henkes (0-1, 11e), Davin (1-1, 82e)

"On voulait jouer notre rôle d’arbitre à fond pour aider nos amis à Saint-Vith et Elsaute B, notait Jonathan Félix, le T1 de Cornesse. Inexistants pendant 30 minutes, on s’est ensuite réveillé et ce nul me laisse finalement un goût de trop peu."

"Nous avons oublié de tuer ce match dans la première demi-heure, regrettait Pascal Jost, le coach du HSV. Finalement, nous aurions pu tout perdre sur la fin."

Saint-Vith 3 – Xhoffraix 2

Buts: Rogister (1-0, 49e), Vanswieten sur pen. (1-1, 50e), Diffels csc (2-1, 61e), Mulkin (3-1, 73e), Dandrifosse (3-2, 88e)

"À 2-1, Vanswieten frappe son 2e penalty sur le poteau, regrettait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Nous n’avons pas fait un mauvais match mais Saint-Vith a fait la différence grâce à des individualités comme Rogister ou Mulkin."

"Nous avons dominé sans être dangereux jusqu’à la pause, racontait Manu Klauser, le T2 saint-vithois. Avec un Mulkin plus haut, le secteur offensif a mieux été alimenté et on s’impose malgré deux penalties obtenus chanceusement par Xhoffraix."