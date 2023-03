Buts: Ju. Diefels (1-0, 15e), Mohamud sur pen. (1-1, 27e), Willems (1-2, 49e), Ju. Diefels (2-2, 67e), Willems (2-3, 80e), Bariskan (2-4, 90e)

Face à l’ogre andrimontois, l’Entente Pepine est passée proche de l’exploit. "On a failli le faire mais une fois de plus, ce sont de petits détails qui font pencher la balance en notre défaveur avec un penalty inutile concédé et deux buts encaissés sur corner. Pourtant, on méritait au moins un point" avance le coach pepin Yves Voos. Son homologue andrimontois Manu Ruiz Marin loue, lui, la mentalité de son groupe: "Sur un terrain archi-compliqué et qui ne nous convenait pas du tout, on est parvenus à faire ce qu’il fallait. Et pourtant, ce n’était pas du foot mais plutôt du pousse-ballon."

Jupille 4 – Bolland 1

Buts: Meyers (1-0, 7e), Herman sur pen. (1-1, 75e), Lalieux (2-1, 77e ; 3-1, 82e), Kabamba (4-1, 89e)

Carte rouge à Bolland: J. Bosard (72e, 2 j.)

Mené et réduit à 10, Bolland avait pourtant réussi à revenir à un quart d’heure de la fin. "Le plus dur était fait malheureusement on paye cash des erreurs individuelles alors qu’on avait tout en main pour ramener le point du partage" déplore l’entraîneur bollandois Antoine Wilkin.

Blegny B 2 - La Minerie B 1

Buts: Diawara (1-0, 12e), Reale (1-1, 25e), El Aouzmani (2-1, 86e)

"Ce n’était pas un grand match mais ramener un point aurait été le minimum" estime le coach thimistérien Francesco Dell’Aquila. "Blegny tire une fois et demi et marque deux goals." Méritées ou pas, ces trois unités pourraient en tout cas se révéler cruciales dans la course au maintien pour Blegny B.