Au début, j’ai vu les différents transferts annoncés comme un point positif pour l’équipe de Verviers et d’ailleurs je pense toujours que c’est un plus ! Mais je n’allais plus y trouver ma place. Mon choix s’est porté sur Capelle car c’est un club proche de chez moi avec beaucoup de joueurs que je connais sur le terrain pour avoir évolué avec eux et d’autres en dehors des terrains.

Comment cela s’est passé avec le BC Verviers auquel tu avais d’abord donné ton accord pour la saison prochaine ?

Il est vrai que j’ai donné mon accord à Verviers mais le club n’avait pas encore réalisé de transfert à l’époque. Les arrivées se sont ensuite multipliées sur un poste qui est le mien. J’ai donc eu des discussions avec le staff sportif. J’ai pu parler de mon ressenti et j’ai été compris. Les dirigeants m’ont laissé du temps et surtout ils m’ont donné l’occasion de pouvoir changer de décision. Je tiens à les remercier. Je resterai d’ailleurs au club comme coach petit panneau avec de beaux projets qui sont en cours.

Quels objectifs pour toi avec Henri-Chapelle ?

Plusieurs objectifs mais le plus important est de reprendre confiance en moi et mon basket. Les autres objectifs sont collectifs, un maximum de victoires et surtout du beau jeu.