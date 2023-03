Maxime Bartholomé (Hombourg): "Aborder les 3 matches qui arrivent avec une autre confiance"

Celui qui est (entre autres) kiné du Sterlain Quentin Chandelle a inscrit le but de la victoire à quelques minutes du terme. "Le ballon me revient après un corner, je contrôle et frappe sans me poser de questions. Mon tir passe dans une forêt de joueurs." De quoi forcer Julien Crespin à se retourner pour la 9e fois de la saison à domicile. Et surtout de quoi permettre aux hommes de Romain Cerfontaine de ramener trois "gros" points. "Ce n’est pas ici qu’on devait prendre des points. Mais le fait d’en prendre trois nous permet d’aborder les 3 matches cruciaux qui arrivent (contre Faimes, à Ougrée, contre l’UCE) avec une autre confiance que si on avait pris 3-0, relevait le joueur de 28 ans. Cela reste une belle performance contre une des meilleures équipes de la série."

Douzième avec 31 points, Hombourg est placé en ordre utile pour aller chercher son maintien dans l’élite provinciale avant d’aborder la dernière ligne droite. "Depuis 4 ou 5 journées, les équipes du bas de tableau se réveillent. Je pense qu’il faudra minimum 35 points pour se sauver, mais on a notre sort entre les mains, conclut le n°17 hombourgeois. On ne doit pas regarder les autres et être concentrés sur les 3 voire 5 finales qui arrivent."